Usa: Meloni, ‘viaggio da Trump occasione per confermare rapporto solido’

9 Gennaio 2025

Roma, 9 gen (Adnkronos) – Il viaggio a Mar a lago da Donald Trump “era una idea nata durante l’incontro avuto a Parigi. Era occasione, è stata occasione, per confermare un rapporto che si annuncia molto solido, non so se dire privilegiato” e “l’accoglienza è stata al di là delle aspettative”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“Italia e Stati Uniti hanno rapporti saldi, questo indipendentemente dal colore dei governi. Io ho avuto un ottimo rapporto con l’amministrazione democratica e con Biden, uno scenario in cui alla guida ci sono due leader conservatori può rafforzare la convergenza. Sarebbe anche un valore aggiunto non solo per l’Italia ma per l’Europa”, ha spiegato la presidente del Consiglio.

“Dopo di che a Mar a lago abbiamo parlato del quadro generale senza entrare nello specifico dei singoli dossier, le regole degli Stati Uniti su questo sono rigide. Poi dopo il 20 entreremo nel merito dei vari dossier”, ha detto ancora Meloni.