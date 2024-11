Usa: Moretti (Pd), ‘Draghi ha ragione, Trump è una scossa per Ue’

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Per troppi anni L’Europa ha tenuto una postura dilatoria come dice Draghi . Con Trump questo tempo è finito : non si possono più posporre decisioni strategiche solo per inseguire un consenso. Le sinistre democratiche devono reagire e ritrovare una voce unitaria e chiara”. Lo afferma la vice capo delegazione del Pd a Bruxelles, Alessandra Moretti.

“Ed è proprio dall’elezione del nuovo presidente Usa che arriva il tempo per l’Europa di cambiare verso . È chiaro che adesso i rapporti e gli equilibri cambieranno : ci sarà da proteggere la nostra economia dai dazi che Trump potrebbe inserire, come già ha fatto in passato, per tutelare le sue industrie nazionali. E sarà necessario spingere sull’indipendenza digitale e tecnologica che è non solo necessaria ma strategica per la difesa europea . La scossa di cui parla Draghi è la reazione a cui l’Europa deve lavorare per diventare finalmente unita, credibile e autorevole”.