Usa, morto uomo che si è dato fuoco fuori da tribunale processo Trump

20 Aprile 2024

New York, 20 apr. (Adnkronos) – E’ morto l’uomo che ieri si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso da lunedì il processo contro Donald Trump. Lo ha reso noto la Nbc, a cui fonti della polizia hanno riferito che Maxwell Azzarello, un trentenne della Florida, “è stato dichiarato morto dai medici dell’ospedale”. Prima di darsi fuoco, cospargendosi di un liquido infiammabile, l’uomo aveva lanciato alcuni opuscoli infarciti di teorie cospirazioniste.