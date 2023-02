Usa: Musk assolto dall’accusa di frode per tweet su Tesla

Febbraio 4, 2023

Washington, 4 feb. (Adnkronos) – Il fondatore di Tesla Elon Musk è stato assolto dall’accusa di frode per un tweet in cui affermava di avere “finanziamenti assicurati” per rendere privata la casa automobilistica elettrica. Il proprietario di Twitter ha dovuto affrontare un’azione legale collettiva intentata per conto degli azionisti di Tesla che sostenevano di averli ingannati con i suoi post nell’agosto 2018.

Se la giuria di San Francisco lo avesse ritenuto responsabile, Musk avrebbe potuto essere condannato a pagare miliardi di dollari di danni. Musk – che aveva voluto che il processo si spostasse in Texas, dove ha sede Tesla, sostenendo che non avrebbe potuto ottenere un processo equo a San Francisco – ha accolto con favore la sentenza di assoluzione che i nove giurati hanno emesso in meno di due ore.

Su Twitter, la piattaforma di social media che ha acquistato per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre, ha postato: “Grazie al cielo, la saggezza della gente ha prevalso! Sono profondamente grato per la decisione unanime di innocenza della giuria nel caso privato di Tesla 420”. Al centro della causa c’era il tweet di Musk del 7 agosto 2018: “Sto considerando di rendere Tesla privata a $ 420. Finanziamento assicurato”. I querelanti avevano sostenuto che Musk aveva mentito quando aveva twittato che “il sostegno degli investitori è confermato”. Il prezzo delle azioni era subito aumentato dopo i tweet, ma era sceso di nuovo in pochi giorni dopo che è stato chiaro che l’accordo non sarebbe andato a buon fine. Le perdite degli investitori sono state calcolate fino a 12 miliardi di dollari, secondo un economista assunto dagli azionisti.