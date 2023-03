Usa: Nashville, dem accusano i repubblicani di ‘ipocrisia’ su uso delle armi

Marzo 28, 2023

Washington, 28 mar. (Adnkronos) – La sparatoria di ieri a Nashville, nel Tennessee, ha ancora una volta messo in luce le divisioni su come affrontare la violenza armata nelle scuole. In risposta alla tragedia, i democratici si sono affrettati a sottolineare l’ipocrisia e l’inazione sulla violenza armata da parte dei repubblicani.

Il deputato repubblicano del Tennessee Andrew Ogles, che rappresenta il distretto in cui si trova la scuola teatro della tragedia, ha dichiarato al Washington Post di essere “totalmente affranto” per la sparatoria. Ma i democratici e i sostenitori della regolamentazione sulle armi hanno ricordato la precedente difesa delle armi da parte dello stesso Ogles, inclusa una cartolina di Natale del 2021 con la famiglia del deputato che sorride e imbraccia i fucili.

Ieri, alla Covenant School, una scuola elementare privata di Nashville sono stati uccisi tre bambini e tre adulti. L’autrice della sparatoria è un’ex studentessa uccisa dalla polizia.