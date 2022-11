Usa: nel Nevada appello alla calma, giorni prima di avere risultati

Novembre 9, 2022

Washington, 9 nov. (Adnkronos) – I repubblicani e i democratici in Nevada hanno rivolto un appello alla calma ai loro elettori, invitandoli ad avere pazienza perché ci vorrà ancora tempo prima di conoscere i risultati delle elezioni di midterm. L’attesa dei risultati non verrà soddisfatta questa sera, hanno detto i funzionari, e potrebbero volerci diversi giorni. Al momento la democratica Catherine Cortez Masto risulta in vantaggio rispetto al repubblicano Adam Laxalt, ma la distanza potrebbe ridursi.