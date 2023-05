Usa: Norad, un altro aereo russo intercettato vicino all’Alaska

Maggio 17, 2023

Washington, 17 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad) ha riferito di aver intercettato lunedì un altro aereo militare russo mentre sorvolava l’Alaska. A differenza della scorsa settimana, quando è stato necessario scortare sei aerei russi, in questa occasione il Norad non ha ipotizzato alcuna minaccia.

“L’aereo russo è rimasto nello spazio aereo internazionale e non è entrato nello spazio aereo sovrano americano o canadese. Attività russe nella zona di identificazione della difesa aerea dell’Alaska si verificano frequentemente e non sono considerate una minaccia”, chiarisce il Norad in un comunicato, aggiungendo che “questo volo ha avuto luogo mentre sono in corso diverse esercitazioni militari su larga scala in Alaska e dintorni”.