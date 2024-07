Usa: Nyt, attentatore Trump aveva fatto volare drone su luogo comizio

20 Luglio 2024

Washington, 20 lug. (Adnkronos) – Gli investigatori hanno informazioni che suggeriscono che l’attentatore dell’ex presidente Donald J. Trump avesse fatto volare un drone sopra il luogo dell’evento della sua campagna elettorale il giorno della sparatoria. Lo riporta il New York Times, secondo cui, l’uomo aveva un drone in auto, forse per sorvegliare il luogo.