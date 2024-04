Usa: ore 14,40, eclissi totale di oltre 4 minuti in Texas

8 Aprile 2024

Washington, 8 apr. (Adnkronos) – Più di quattro minuti di eclissi totale si sono avuti a in Texas, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), rendendo il paesaggio buio come la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall’umidità soffocante al freddo in pochi minuti.