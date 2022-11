Usa: Pelosi, ‘candidati dem alla Camera stanno superando aspettative’

Novembre 9, 2022

Washington, 9 nov. (AdnKronos) – I candidati democratici alla Camera ”stanno notevolmente superando le aspettative in tutto il Paese” alle elezioni di Midterm. Lo ha detto la presidente della Camera dei deputati Nancy Pelosi, rieletta nell’11mo collegio elettorale della California. ”Mentre gli stati continuano il conteggio, ogni voto deve essere considerato come espresso”, ha detto Pelosi esprimendo grandi ringraziamenti ”ai nostri volontari per aver consentito a ogni elettore di esprimersi nella nostra democrazia”.