Usa: Pentagono, dopo abbattimento pallone, Cina ha respinto nostra chiamata

Febbraio 8, 2023

Washington, 8 feb. (Adnkronos) – Pechino ha rifiutato un’offerta di colloqui dopo l’abbattimento del pallone spia domenica in territorio americano. A renderlo noto è stato il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti Pay Ryder, precisando che a seguito dell’abbattimento, il Pentagono ha proposto di effettuare una chiamata tra il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il suo omologo cinese, il ministro della Difesa nazionale Wei Fenghe. Tuttavia, la Cina ha rifiutato la richiesta, ha lamentato Ryder.

“Crediamo nell’importanza di mantenere linee di comunicazione aperte tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese al fine di gestire responsabilmente le relazioni. Le linee tra i nostri responsabili militari sono particolarmente importanti in momenti come questo”, ha affermato. “Il nostro impegno per aprire linee di comunicazione proseguirà”.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto domenica il pallone, che da giorni sorvolava il paese, al largo della costa atlantica della Carolina del Sud. Pechino ha sempre sostenuto che si trattava di un mezzo usato a scopi civili finito fuori rotta.