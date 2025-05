Usa: Procaccini, ‘diffuso odio antisemita, ogni sforzo per pace in Medioriente’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La sparatoria di Washington davanti a un museo ebraico, in cui sono rimasti uccisi due dipendenti dell’ambasciata israeliana, rappresenta un atto gravissimo e di grande preoccupazione”. Lo afferma il co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia. “È una delle conseguenze -aggiunge- di un montante e diffuso odio antisemita, di una propaganda terrorista e anche della violenza fisica e verbale di certe manifestazioni che vanno in scena nelle nostre città, che mirano a diffondere violenza e morte per sabotare processi di pace e il dialogo tra i popoli e le nazioni. Insieme alla solidarietà alle famiglie delle vittime e la condanna verso ogni forma di violenza, deve essere compiuto ogni sforzo per favorire il processo di pace in Medioriente, obiettivo verso cui è impegnata l’azione diplomatica del Governo italiano”.