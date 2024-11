Usa: Prodi, ‘da Trump nomine incredibili, Hegseth ricorda quelli corteo Bologna…’**

14 Novembre 2024

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Uno dice: i politici in campagna elettorale dicono cose ma poi… e invece in questo caso, no. Le nomine che ha fatto Trump sono incredibili”. Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7 dove vengono mostrate alcune foto del nuovo ministro della Difesa scelto da Donald Trump, Pete Hegseth, in cui si vedono i suoi tatuaggi tra cui il motto dei Crociati, ‘Deus vult’. “Sembra uno di quelli che ha sfilato a Bologna con tutte quelle crocette tatuate…”, osserva Prodi alludendo al corteo di Casapound. “Ci sono alcuni malumori tra i Repubblicani, vedremo come finirà”.