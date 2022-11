Novembre 9, 2022

Washington, 9 nov. (Adnkronos) – Il democratico John Fetterman è il vincitore della battaglia per il seggio di senatore in Pennsylvania. Lo indica una proiezione di Fox News, riferendo del successo con stretto margine in uno degli Stati chiave di Fetterman sul repubblicano Mehmet Oz, ‘il Dr Oz’ della tv.