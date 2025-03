Usa: Renzi, ‘antimeriKanismo fuori dalla storia, Europa parli con una sola voce’

4 Marzo 2025

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Chi approfitta di questa crisi, passeggera, per tirar fuori il proprio antiameriKanismo per me è fuori dal tempo e dalla storia. L’alleanza atlantica non è in discussione. Ed è molto più forte dei cambi d’umore (o di interesse) di Donald Trump. Certo: questi Stati Uniti non ci piacciono. Ma la nostra relazione con Washington non dipende dall’inquilino pro tempore della Casa Bianca. L’importante è che l’Europa parli con una voce sola al tavolo con Trump”. Lo scrive sulla Enews Matteo Renzi.