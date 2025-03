Usa: Renzi, ‘Meloni ponte? Trump parla con Macron e Starmer…’

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Meloni ha perso un’occasione rispetto a due mesi fa quando si diceva che sarà il ponte tra l’America di Trump e l’Europa e invece Trump parla con Macron, con Starmer e lo farà con Merz. Meloni è rimasta un po’ spiazzata. Le consiglio di non essere timida in Europa perchè se pensa di sistemare i dazi un tete a tete con Trump, quello la disintegra. Meloni deve stare con l’Europa e Schlein quando le dice di non stare nel mezzo tra America e Europa è perchè nel mezzo c’è l’Oceano e si affoga”. Lo dice Matteo Renzi a Diritto e Rovescio su Rete4.