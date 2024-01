Usa: Renzi, ‘sinistra con Biden e Conte no, sta con Cognati d’Italia, tardi quando Pd capirà’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Sulla Rai Giuseppe Conte ha mostrato il suo volto di stampella al Governo. Conte sostiene apertamente la Rai meloniana perché i Cinquestelle hanno avuto tutto quello che volevano, dalla commissione di Vigilanza fino alla salvaguardia delle trasmissioni che interessano a loro. Conte è questo: alcuni genietti del Pd lo considerano punto di riferimento della sinistra, ma in realtà sul Mes o sulla Rai è alleato de facto dei Cognati d’Italia. E lo si è visto ieri quando alla domanda di Fabio Fazio: ‘lei sta con Biden o con Trump?’ non ha risposto. La sinistra in tutto il mondo sta con Biden. Conte no. Cari compagni del Pd, il giorno in cui lo capirete, sarà comunque troppo tardi”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua Enews.