Usa: Renzi, ‘Trump firma accordi, Bin Salman? Lo avevamo previsto anni fa’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Trump ha smesso di firmare dazi e ha iniziato a firmare accordi. Cosa che ha fatto in modo molto significativo in Arabia Saudita ieri, portandosi dietro moltissimi amministratori delegati. Ha fatto bene Trump. E ha fatto benissimo Bin Salman. Io ormai sull’Arabia Saudita non dico più nulla: quello che sta accadendo ora lo avevamo previsto anni fa. E tutti quelli che mi insultavano cinque anni fa stanno iniziando – piano piano – a capire che da quelle parti è in corso un nuovo Rinascimento. Ma nessuno chiederà scusa, tranquilli”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.