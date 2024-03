Usa: Ricciardi (M5S), ‘né per Biden né per Trump ma basta inchini Meloni a Washington’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Io so che sottolineiamo l’inopportunità di parlare del cessate il fuoco con il gelato in mano, come ha fatto Biden, qualcuno dirà subito che il M5S è a favore di Trump e non di Biden. No. A noi non interessa se il presidente Usa è Biden o Trump, noi siamo a favore del’Italia e ci interessa che non si vada a fare gli inchini a Washington come ha fatto Giorgia Meloni, che ci sia Biden o Trump”. Così Riccardo Ricciardi, vice presidente del M5S, intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto.