Usa-Russia: Lavrov, ‘abbiamo chiesto revoca sanzioni ad Aeroflot’

11 Aprile 2025

Mosca, 11 apr. (Adnkronos) – La Russia ha chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla compagnia aerea statale Aeroflot, ma Washington non ha ancora risposto. Lo ha dichiarato – riporta la Tass – il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, collegando la potenziale ripresa del servizio aereo diretto tra Stati Uniti e Russia alla decisione di Washington su Aeroflot, che rimane sottoposta a pesanti sanzioni dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022.

Il ministro degli Esteri ha affermato che la proposta è stata sollevata per la prima volta più di un mese fa durante i colloqui a Riad ed è stata ribadita durante l’ultimo incontro a Istanbul ieri. “Gli americani se ne sono fatti carico, finora non abbiamo visto alcun passo in avanti”, ha detto. “Ma ci lavoreremo perché questo è un ritorno alla normalità”.

Aeroflot, la più grande compagnia aerea russa, è stata bandita dallo spazio aereo degli Stati Uniti e dell’Unione Europea e tagliata fuori dalle forniture essenziali per l’aviazione dal 2022. La compagnia ha dovuto affrontare crescenti difficoltà operative, poiché le sanzioni limitano l’accesso ai pezzi di ricambio, alla manutenzione e all’assicurazione.