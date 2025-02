Usa Russia: Mosca prevede ‘progressi’ sul piano economico entro 2-3 mesi

18 Febbraio 2025

Mosca, 18 feb. (Adnkronos/Afp) – La Russia, colpita dalle pesanti sanzioni occidentali per il suo attacco all’Ucraina, ha dichiarato di aspettarsi “rapidi progressi” sul piano economico dai colloqui con gli Stati Uniti iniziati oggi a Riad, in Arabia Saudita.

“Abbiamo una serie di proposte che i nostri colleghi stanno considerando. Penso che sarà possibile fare progressi non in un lontano futuro, ma nei prossimi due o tre mesi”, ha detto Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e uno dei negoziatori russi nei colloqui russo-americani a Riad.