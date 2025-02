Usa: Salvini, ‘chi deride Trump su Medio oriente, Ucraina e dazi dovrà ricredersi’

6 Febbraio 2025

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Al di là di quello che ne raccontano alcuni media che da mesi o da anni dipingono il rieletto Presidente americano come un tipo strano, se servono a riavvicinare la pace” le sue proposte, come quella su Gaza riviera del Medio Oriente, “ben vengano. Poi la soluzione con due popoli che convivranno pacificamente è chiaro che l’unica che garantirà equilibrio. Il presupposto è sradicare il terrorismo islamico da quella terra, perchè le prime vittime sono i bambini palestinesi, le mamme palestinesi, tenute in ostaggio dai terroristi islamici”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

“Quindi -ha aggiunto- liberare da ogni forma di terrorismo, violenza, fanatismo, estremismo Gaza per poi restituirla serenamente, se ci riuscirà Nobel per la pace. Come se riuscirà a porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, e io penso che sarà così, vi sarà una grande boccata d’ossigeno dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista economico e commerciale anche per l’Italia. Quindi quelli che ridono di Trump e deridono Trump penso che tra qualche mese dovranno chiedere scusa”.

“Ha annunciato i dazi contro il Messico -ha concluso Salvini- e poi li ha ritirati in cambio dello schieramento di diecimila militari messicani ai confini per contrastare l’immigrazione clandestina. Ha ottenuto in due giorni un risultato che Biden non ha ottenuto in quattro anni. I dazi furono messi da Trump e da Biden e l’economia italiana fortunatamente ha continuato a crescere, finalmente hai l’occasione perchè l’Europa difenda le aziende, le industrie, i prodotti europei”.