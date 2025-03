Usa: Salvini, ‘su mia telefonata con Vance da stampa retroscena inesistenti e surreali’**

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “I giornali di oggi: ‘Salvini chiama Vance perchè c’è una guerra con la Meloni a chi fa più telefonate negli Stati Uniti’. È ‘Scherzi a parte’ non è giornalismo. Io sono vicepresidente del Consiglio e chiamo non dico il mio omologo perché è superiore a me per importanza, per parlare di trasporti. Se c’è un piano da mille miliardi di dollari in investimenti sulla rete ferroviaria e stradale americana, io ho il dovere di fare l’interesse nazionale italiano e di proporre ad aziende italiane di cercare di investire sulla rete infrastrutturale americana. E con chi devo parlare? Lasciamo alla libera stampa italiana esperta in retroscena inesistenti e surreali di fare il suo mestiere”. Così il vicepremier Matteo Salvini intervenendo alla scuola di formazione della Lega.