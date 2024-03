Usa: Serracchiani, ‘Salvini festeggia Trump? Vuole Putin a casa nostra’

Marzo 3, 2024

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Far festa per l’avanzata di Trump è come mostrare odio per gli interessi dell’Italia e dell’Europa. Salvini si augura che restiamo soli contro Putin e magari che ci arrivi in casa. Nella destra e in ogni populismo c’è sempre un’attrazione fatale per autocrati e dittatori, oppressori di popoli e spregiatori di diritti. Queste elezioni europee sono davvero un momento in cui si decide concretamente se vogliamo restare liberi o servire lo straniero”. Così la deputata Debora Serracchiani (Pd) sul vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che commenta su twitter la vittoria di Donald Trump ai Caucus in Idaho dopo i risultati in Michigan e Missouri.