Usa, sparatoria in banca nel Kentucky: 5 morti tra cui l’aggressore

Aprile 10, 2023

Washington, 10 apr. (Adnkronos) – Almeno cinque persone hanno perso la vita, tra cui l’aggressore, e altre otto sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, nel corso di una sparatoria questa mattina all’Old National Bank a Louisville, nel Kentucky. Lo ha reso noto il vice capo della polizia metropolitana di Louisville, il colonnello Paul Humphrey, spiegando che due agenti sono stati colpiti durante lo scontro a fuoco. Uno dei due feriti gravi è un agente, ha detto Humphrey. L’Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville.

Il presidente americano Joe Biden è stato informato della sparatoria, ha reso noto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn.

L’uomo che ha sparato nella Old National Bank era un ex impiegato della banca, ha reso noto la polizia riferendo che “l’uomo armato” che ha perso la vita nella sparatoria ”aveva un legame con la banca”. La polizia ha risposto entro tre minuti dalla chiamata di emergenza e ha affrontato il sospetto “quasi immediatamente”, ha detto il vice capo della polizia metropolitana di Louisville. Il sospetto stava ancora sparando quando gli agenti sono intervenuti, ha spiegato Humphrey, parlando di uno scontro a fuoco. La polizia sta cercando di stabilire se il tiratore sia morto per un colpo di arma da fuoco o per una ferita autoinflitta.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha detto di aver perso degli amici nella sparatoria. “Questo è terribile. Ho un caro amico che non ce l’ha fatta oggi e ho anche un altro caro amico che non ce l’ha fatta”, ha dichiarato Beshear durante una conferenza stampa. ”Ho un altro amico che è rimasto ferito e spero che ce la farà”, ha aggiunto il governatore.