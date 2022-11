Usa, sparatoria in discoteca gay in Colorado: 5 morti

Novembre 20, 2022

Washington, 20 nov. (Adnkronos) – E’ di 5 morti e 18 feriti il bilancio dell’attacco in una discoteca gay in Colorado. Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs la sparatoria è avvenuta poco dopo l’una del mattino, ora locale. “Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ferito”, ha aggiunto, riporta la Cnn, la tenente di polizia Pamela Castro che non ha fornito ancora elementi sull’eventuale movente.

In una dichiarazione pubblicata sui social media i responsabili del locale Club Q hanno reso noto che l’aggressore è stato fermato dagli stessi avventori del locale: “Ringraziamo la veloce reazione di clienti eroici che hanno immobilizzato l’uomo armato e messo fine a questo attacco d’odio”, si legge nella dichiarazione in cui i proprietari della discoteca si dicono “devastati da questo attacco senza senso contro la nostra comunità” e offrono le condoglianze ai familiari delle vittime.