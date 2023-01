Usa: speaker Camera, McCarthy non ce la fa neanche alla decima votazione**

Gennaio 6, 2023

Milano, 6 gen. (Adnkronos) – Il leader repubblicano candidato speaker della Camera dei rappresentanti Kevin McCarthy non ce l’ha fatta neanche alla decima votazione. Si è fermato a 200 voti, contro i 212 voti del democratico Hakeem Jeffries, mentre il deputato Gop della Florida, Byron Donalds ne ha avuti 13. Kevin Hern ne ha ricevuti 7. McCarthy Avrebbe dovuto averne 218 per diventare speaker. Lo scrutinio per l’elezione dello speaker ha superato il record di votazioni degli ultimi 100 anni, quando nel 1923, al nono tentativo, fu eletto Frederick Gillett. Per andare a un numero più alto di tentativi (44) bisogna tornare a 164 anni fa, al 1859, quando furono necessari 44 tentativi per eleggere William Pennington.