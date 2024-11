Usa: Tajani, ‘mi auguro si possa arrivare a conferenza pace per Ucraina’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Con la nuova amministrazione Trump “lavoreremo molto, anche per quanto riguarda la situazione internazionale. Siamo tutti quanti per la pace e mi auguro che si possa arrivare a una conferenza di pace per l’Ucraina”. Lo ha detto alla Farnesina il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.