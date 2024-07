Usa: Tajani, ‘nei rapporti politici prevalga il dialogo, mai la violenza’

15 Luglio 2024

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Voglio esprimere, anche a nome di tutti gli italiani e africani qui presenti, un omaggio al popolo americano per quanto successo ieri notte e il mio cordoglio per le vittime e per i feriti. Faccio un appello per il dialogo nei rapporti politici. Non dev’esserci spazio per la violenza, neanche quella verbale”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, inaugurando alla Farnesina la Conferenza sullo Spazio Italia-Africa e ricordando l’attentato di ieri a Donald Trump.