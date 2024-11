Usa: Tajani, ‘Trump non fu severo con Italia su dazi, no a scontro o resa’

29 Novembre 2024

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Dobbiamo vedere cosa fa l’amministrazione americana. Ricordo che alla fine del suo mandato Trump guardò all’Italia con occhio differente rispetto ad altri paesi del mondo. Non ci furono dazi troppo severi che bloccarono le nostre esportazioni. Vedremo cosa succederà adesso. Io credo che nostro dovere sia discutere, non andare allo scontro iniziale o alla resa iniziale, ma cercare di capire come meglio tutelare i nostri interessi”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo alla Coldiretti.