Usa: Tajani, ‘Trump o Harris? Rapporto Italia-Stati Uniti solido e radicato’**

24 Luglio 2024

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Trump o Harris? Io credo che per noi italiani il rapporto con gli Stati Uniti sia talmente solido e radicato che non può essere condizionato da questo o quel presidente. Sarebbe miope non privilegiare da parte dell’Italia il rapporto con l’America. Condivido molto le parole che oggi ha detto il presidente Mattarella”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Zona Bianca su Rete4. Per Tajani sono preoccupanti “le dichiarazioni di Trump sui dazi, ma sono questioni che si possono risolvere”, quanto a Harris si tratta di “una moderata”.