Usa: Tajani, ‘Trump presidente? Noi amici Stati Uniti a prescindere da chi vinca elezioni’

Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Io voto in Italia e mi preoccupo dei candidati italiani, non di quelli americani”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo, in collegamento dall’Assemblea degli Enti locali di Forza Italia a Monza, alla settima edizione della Festa dell’Ottimismo organizzata dal Foglio.

Parlando della candidatura dell’ex presidente Donald Trump, Tajani ha precisato che “siamo amici e alleati degli Usa, indipendentemente da chi vince le elezioni. La nostra posizione non cambia”.