Usa: Texas al voto su impeachment per procuratore vicino a Trump

Maggio 28, 2023

Washington, 28 mag. (Adnkronos) – La Camera dei rappresentanti del Texas, controllata dai repubblicani, ha votato per mettere sotto accusa il procuratore generale dello stato, il repubblicano Ken Paxton, per i reati di corruzione e abuso di ufficio. Paxton, vicino all’ex presidente Donald Trump, è ora sospeso dal suo incarico in attesa del processo.

Paxton ha negato tutte le accuse, dichiarando che contro di sé si sta svolgendo “un brutto spettacolo, un oltraggioso complotto di impeachment, fin dall’inizio una congettura politicamente motivata”.