Usa: Trump a Butler, ‘forse hanno cercato di uccidermi per impedirmi di vincere’

6 Ottobre 2024

Washington, 6 ott. (Adnkronos) – “Forse hanno persino cercato di uccidermi” per non riconquistare la Casa Bianca. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump, di nuovo a Butler, in Pennsylvania, per un comizio, fa leva sulle emozioni dei suoi sostenitori e suggerisce di nuovo che i suoi oppositori politici siano dietro all’attentato fallito del 13 luglio. Comizio al quale era presente anche Elon Musk.

Il raduno si è tenuto, con misure di sicurezza rafforzate, nello stesso luogo in cui Trump è stato ferito all’orecchio destro e uno dei partecipanti al raduno, il pompiere Corey Comperatore, è stato ucciso quando un uomo armato ha aperto il fuoco. Il potenziale assassino, il ventenne Thomas Crooks, è stato colpito e ucciso da un cecchino dei servizi segreti. (segue)