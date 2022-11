Usa: Trump annuncia che si ricandida alla Casa Bianca alle elezioni del 2024

Novembre 16, 2022

Washington, 16 nov. (Adnkronos/Dpa) – Donald Trump ha annunciato che si candiderà ancora per la corsa alla Casa Bianca del 2024. “Per rendere di nuovo l’America grande e gloriosa, questa sera annuncio la mia candidatura alla carica di Presidente degli Stati Uniti”, ha affermato, parlando dal suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Trump, allora in carica alla Casa Bianca, aveva perso le elezioni del 2020 contro Joe Biden. E da allora ha sempre sostenuto, portando con se una fetta importante del Partito repubblicano, che la vittoria gli era stata rubata. “Due anni fa eravamo una grande nazione e presto lo saremo di nuovo”, ha affermato ieri. Mentre il tycoon parlava, Biden ha scritto che “Trump a deluso l’America” quando è stato Presidente. Trump dovrà comunque prima assicurarsi la nomination del Gop.