Usa: Trump, ‘conseguenze molto gravi se Musk appoggia i democratici’

8 Giugno 2025

Washington, 8 giu. (Adnkronos) – Donald Trump ha avvertito Elon Musk che andrà incontro a “conseguenze molto gravi” se finanzierà i candidati democratici dopo l’epico scontro pubblico tra i due questa settimana. L’avvertimento del presidente degli Stati Uniti, pronunciato in un’intervista a Nbc News, la cui trasmissione è prevista oggi, fa seguito a giorni di liti e minacce dopo che Musk aveva definito la legge di bilancio dei repubblicani un “abominio”.

Trump ha detto all’intervistatrice Kristen Welker che la sua relazione con il magnate della tecnologia era finita e ha messo in guardia Musk dal decidere di finanziare i democratici dopo aver speso quasi 300 milioni di dollari per sostenere la rielezione di Trump l’anno scorso. Al tycoon è stato anche chiesto se desiderasse ricucire il suo rapporto con Musk. “No”, ha risposto. Alla domanda se pensasse che la loro relazione fosse finita, ha risposto: “Suppongo di sì, sì”, e ha aggiunto di non avere intenzione di parlare con il suo ex amico. “Sono troppo impegnato a fare altre cose”, ha detto. “Non ho intenzione di parlargli”.