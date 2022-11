Usa: Trump, ‘farò grande annuncio il 15 novembre’

Novembre 8, 2022

Washington, 8 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che intende fare un “annuncio molto importante” il 15 novembre nella sua residenza in Florida a Mar-a-Lago. “Farò un grande annuncio martedì 15 novembre a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida”, ha detto Trump durante una manifestazione nello stato dell’Ohio per le elezioni di medio termine. L’annuncio potrebbe riguardare una sua candidatura alle elezioni del 2024.

“Non vogliamo che nulla ci distragga dall’importanza del domani”, ha sottolineato il magnate americano, giustificando il motivo per cui ha ritardato nel fare “l’annuncio molto importante”. La scorsa settimana, fonti che hanno familiarità con l’entourage di Trump hanno dichiarato alla Cnn che i consiglieri di Trump stavano parlando della terza settimana di novembre come del momento ideale per lanciare la sua campagna presidenziale del 2024, a condizione del buon esito per repubblicani nelle elezioni di medio termine.

L’ex presidente degli Stati Uniti da diversi giorni allude a una possibile candidatura per le elezioni presidenziali del 2024. Domenica infatti ha preso in giro il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, usando un soprannome dispregiativo nei confronti di quello che potrebbe essere il suo rivale alle primarie alla guida del Partito Repubblicano. Allo stesso modo, la scorsa settimana in una manifestazione nello stato dell’Iowa, ha affermato che era “probabile che lo rifacesse (il presidente). E ora, per rendere il nostro paese di successo, sicuro e glorioso, molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”.