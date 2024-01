Usa: Trump, ‘Haley deve ritirarsi, ci fa spendere soldi che dovremmo usare contro Biden’

Gennaio 24, 2024

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – Nikki Haley deve ritirarsi dalla corsa per la nomination repubblicana “perché altrimenti noi dobbiamo sprecare soldi invece che spenderli contro Biden”. E’ quanto ha detto Donald Trump, in un’intervista a Fpx dopo la sua vittoria in New Hampshire. “Se non si ritira, dobbiamo sprecare soldi invece che usarli per Biden che è il nostro obiettivo”, ha ripetuto l’ex presidente che nel discorso dopo la vittoria ha preso in giro l’avversaria per essersi presentata “sul palco tutta ben vestita” per parlare di vittoria.

“Non permettiamo a qualcuno di parlare di vittoria quando invece ha avuto veramente una brutta notte”, ha aggiunto riferendosi ai risultati elettorali negativi di Haley, ed affermando che non le si può permettere di andare avanti con le sue “stupidaggini”, usando un termine offensivo.