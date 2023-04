Usa: Trump, ‘tutti i presidenti hanno portato via documenti a fine mandato’

Aprile 5, 2023

Washington, 5 apr. (Adnkronos) – Tutti i presidenti hanno portato via documenti a fine mandato. Lo ha detto Donald Trump, parlando dalla sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, a qualche ora dall’incriminazione per 34 capi d’accusa a New York.

Difendendo la sua gestione dei documenti governativi, che è oggetto di un’indagine federale in corso, l’ex presidente americano ha ripetuto molti altri ex presidenti hanno portato con sé documenti dopo aver lasciato la Casa Bianca.

“Portare apertamente scatole di documenti e soprattutto vestiti e altre cose a casa mia – ha detto – è qualcosa che il presidente Obama ha fatto, i Bush hanno fatto, Jimmy Carter ha fatto, Ronald Reagan ha fatto. Tutti lo hanno fatto”.