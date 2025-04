Usa-Ue: Costa, ‘sempre disponibili a incontrare Trump, anche a Roma’**

26 Aprile 2025

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “I rapporti tra Stati Uniti ed Europa sono molto importanti per la prosperità del mondo. Siamo molto impegnati nell’intrattenere rapporti fruttuosi con gli Stati Uniti, come alleato e amico. Siamo disponibili a incontrare il presidente Trump in qualsiasi momento, anche a Roma”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa a “Caffè Europa, su Rai Radio1, prima di partecipare al funerale di Papa Francesco.