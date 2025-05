Usa-Ue: Procaccini-Fidanza (Fdi-Ecr), ‘risultati concreti da impegno diplomatico Meloni’

18 Maggio 2025

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “L’impegno diplomatico del Presidente Giorgia Meloni ha visto importanti risultati diplomatici in questo fine settimane. Dopo l’incontro con il presidente tedesco Merz, il ruolo svolto nel rafforzamento dei rapporti tra Usa e Ue si è concretizzato oggi nel vertice ospitato a Palazzo Chigi tra la stessa premier Meloni, il vice presidente Usa, JD Vance e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Un impegno fatto di concretezza, che va ben oltre le photo opportunity”. Lo dicono gli europarlamentari di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo, e Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles.

“Un rilevante passo avanti per le relazioni transatlantiche che rafforza ulteriormente il ruolo centrale dell’Italia sullo scenario internazionale. Confermando così la nostra posizione come attore affidabile e strategico per l’unità dell’Occidente e della stessa Unione Europea”, aggiungono.