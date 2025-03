Usa: uomo dato alle fiamme a Times Square, a New York**

16 Marzo 2025

Washington, 16 mar. (Adnkronos) – Un uomo di 45 anni è stato dato alle fiamme nel bel mezzo di Times Square, a New York, la scorsa notte. Lo ha riferito la polizia. Le immagini delle telecamere hanno immortalato il momento in cui l’uomo, a torso nudo e gravemente ustionato, è stato trasportato d’urgenza dalle autorità in ambulanza dopo che le fiamme erano state spente.

La polizia afferma che il 45enne è stato soccorso alle 4 del mattino ed è stato portato in un ospedale vicino in condizioni stabili. Il suo aggressore sarebbe fuggito dalla scena ed è ricercato dalle autorità. Non sono state in grado di dire se l’attacco fosse casuale o mirato.

Gli investigatori hanno riferito che l’uomo era stato cosparso con un liquido infiammabile prima che qualcuno appiccasse il fuoco. La vittima, avvolta dalle fiamme, si era messa poi a correre, quando qualcuno è uscito da un’auto e ha spento il fuoco con un estintore a polvere.