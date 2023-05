Usa: Us Space Command, ‘pronti a combattere nello spazio anche stanotte’

Maggio 28, 2023

Washington, 28 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono pronti per un conflitto nello spazio grazie al fatto di aver sviluppato tecnologie anti-satellite per contrastare le minacce poste da paesi “provocatori” come Russia e Cina. Lo ha detto il generale di brigata Jesse Morehouse dell’US Space Command, il ramo dell’esercito americano responsabile delle operazioni spaziali, spiegando che l’aggressione russa e l’ambizione della Cina di diventare la potenza spaziale dominante entro la metà del secolo non hanno lasciato agli Stati Uniti “nessuna altra scelta” se non quella di prepararsi per scaramucce in orbita.

“Gli Stati Uniti d’America sono pronti a combattere stanotte nello spazio se necessario”, ha detto Morehouse ai giornalisti in un briefing presso l’ambasciata americana a Londra. “Se qualcuno dovesse minacciare gli Stati Uniti d’America, o uno qualsiasi dei nostri interessi, compresi quelli dei nostri alleati e partner con i quali abbiamo trattati di mutuo sostegno alla difesa, siamo pronti a combattere questa notte”. Cina, Stati Uniti, India e Russia hanno testato le capacità anti-satellite distruggendo i propri satelliti con missili da terra. Ma tali esercitazioni, che gli Stati Uniti hanno vietato unilateralmente lo scorso anno, creano vaste nubi di detriti che mettono a rischio altri satelliti per decenni.

Quando la Russia ha abbattuto uno dei suoi satelliti nel 2021, l’esplosione ha inondato la sua orbita con oltre 1.500 frammenti tracciabili. “Quando crei quella nuvola di detriti e rimane in orbita per decenni, è quasi come far esplodere un’arma nucleare nel tuo cortile”, ha detto Morehouse. “Paghi anche tu il prezzo. “Di fronte a una nuova corsa allo spazio, Morehouse ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a sviluppare tecnologie anti-satellite “non perché vogliamo combattere stanotte, ma perché è il modo migliore per scoraggiare il conflitto”, aggiungendo che lo farebbero “senza impegnarsi in test irresponsabili”.