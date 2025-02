Usa: White House Correspondents, ‘decisione Trump lacera indipendenza stampa’

25 Febbraio 2025

Washington, 25 feb. (Adnkronos) – “Questa decisione lacera l’indipendenza di una stampa libera negli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente della White House Correspondents’ Association Eugene Daniels, criticando l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver affermato che d’ora in poi sarà lei stessa a decidere quali giornalisti potranno seguire gli eventi della Casa Bianca. “In un paese libero, i leader non devono scegliere le testate” da accreditare, ha aggiunto.