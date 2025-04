Usa: Wp, ‘Musk pronto a lasciare incarico governativo’

21 Aprile 2025

Washington, 21 apr. (Adnkronos) – Elon Musk si sta preparando a lasciare il governo federale degli Stati Uniti. Lo riporta il Washington Post, precisando che la data delle dimissioni del proprietario di X non è ancora nota, ma che il suo status di dipendente governativo speciale scadrà a maggio.

Secondo una fonte del quotidiano americano, il miliardario è pronto a lasciare perché è stanco di dover affrontare quella che considera una serie di “attacchi sgradevoli e immorali” da parte della sinistra politica. Crede che le sue dimissioni non diminuiranno il potere o l’operato del Doge, ha aggiunto la fonte, osservando che i membri del team del Dipartimento per l’Efficienza sono già affermati in decine di agenzie federali.