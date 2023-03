Usa: Wsj, grandi banche studiano salvataggio First Republic, titolo recupera

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. -(Adnkronos) – Alcuni dei principali gruppi bancari degli Stati Uniti, tra cui JPMorgan Chase, stanno discutendo un salvataggio congiunto della First Republic Bank che potrebbe includere una considerevole iniezione di capitale per sostenere l’istituto. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier.

JPMorgan avrebbe in corso – spiegano le fonti – interlocuzioni con Citigroup, Bank of America e Wells Fargo per fornire un’ancora di salvataggio a First Republic, Ma il gruppo di ‘soccorritori’ – continua il giornale – potrebbe allargarsi a Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp e PNC Financial Services. L’ipotesi sembra avere rafforzato il rimbalzo in atto a Wall Street con i principali indici tutti in rialzo, mentre lo stesso titolo dell’istituto coinvolto nel salvataggio – pur mantenendosi intorno a -15% rispetto alla seduta di ieri – ha recuperato nettamente dai minimi di 20 dollari toccati in apertura di contrattazioni e al momento viene scambiato intorno a 26 dollari.