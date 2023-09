Ustica: Calenda, ‘Amato non può ritrattare, deve chiedere scusa’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Se un ex presidente del Consiglio fa un’intervista e chiede le scuse al presidente francese per Ustica, dando per scontata una tesi smentita da una sentenza definitiva, non può poi dire ‘hanno sbagliato il titolo’ e ‘non ho nuovi elementi’, dopo aver creato aspettative nelle famiglie delle vittime e un incidente diplomatico con la Francia e la Nato. Le scuse sarebbero decisamente più appropriate”. Lo scrive su X (ex Twitter) Carlo Calenda, leader di Azione, sulle nuove dichiarazioni di Giuliano Amato sulla strage di Ustica, in cui ha spiegato di non avere elementi nuovi.