Roma, 5 set (Adnkronos) – “Con tutto il rispetto per l’iniziativa sicuramente animata da buone intenzioni, dobbiamo stare molto attenti a non generare ulteriore confusione dopo l’intervista di Amato. Approfondire con il Governo francese spetta al Governo italiano qualora ci fossero informazioni non rilasciate relative ad Ustica”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito delle ultime affermazioni di Elly Schlein su Ustica.