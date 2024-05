Ustica: presidenti associazione Verità, ‘Fatto e Report rilanciano vecchie bufale’

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Dopo le accuse agli americani, ai francesi, ai libici ecc ecc, il Fatto Quotidiano e Report indicano negli israeliani i responsabili della morte di 81 italiani deceduti il 27 giugno del 1980 nell’esplosione del dc 9 Itavia nei cieli di Ustica. Il quotidiano di Marco Travaglio e la trasmissione di Sigfrido Ranucci riesumano un libro di Claudio Gatti del 1994, il cui contenuto e’ stato totalmente sconfessato nel processo penale che si e’ concluso con la piena assoluzione di tutti i generali dell’Areonautica a suo tempo rinviati a giudizio”. Così Giuliana Cavazza, figlia di una delle vittime, e Flavia Bartolucci, figlia del generale Llamberto, presidenti dell’associazione per la Verità su Ustica.

“In tale processo è stato escluso categoricamente che ci sia mai stata battaglia aerea e missile, le perizie tecniche hanno accertato l’esplosione di una bomba nella toilette di bordo e successivamente il Governo italiano ha documentato in Parlamento l’inconsistenza della teoria del missile. C’è davvero da domandarsi come sia possibile che la tragedia di Ustica , tra fantascienza e bufale, sia utilizzata per sostenere verità di comodo collegate all’attualità, dimenticando i fatti e costruendo bersagli di comodo, come in questo caso gli israeliani, che già all’epoca bollarono il libro di gatti semplicemente come ‘ridicolo'”.