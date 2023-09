Ustica: Varchi (Fdi), ‘parole Amato meritano attenzione, giusta richiesta premier Meloni’

Settembre 2, 2023

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Le parole dell’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato sulla strage di Ustica riaprono una delle ferite più profonde della storia d’Italia. Fa bene il premier Giorgia Meloni a richiedere ulteriori elementi per fare pienamente luce su quanto accaduto”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia.

“Al momento, come ricorda giustamente il premier Meloni – prosegue -, disponiamo di indagini e sentenze della magistratura oltre che del lavoro compiuto negli anni passati anche in sede parlamentare. Ma se Amato, come chiunque altro, disponesse di atti, dati, elementi utili a rivelare una verità diversa rispetto a quella emersa finora, questo governo non si tirerà indietro e farà di tutto per ristabilire questa verità, nell’interesse dei familiari delle vittime, ma anche di tutti gli italiani che, anche dopo tanti anni, meritano certezze definitive su un fatto così grave per la nostra Repubblica”.